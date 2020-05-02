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Чехія може відкрити кордони з чотирма країнами у липні

Новини » Коронавірус     02.05.2020 - 22:49
Чехія може відкрити кордони з чотирма країнами у липні
Ілюстративне фото (flickr)

Планується відкрити кордони зі Словаччиною, Австрією, Німеччиною і Польщею

Міністр закордонних справ Чехії Томаш Петржичек заявив, що країна в липні планує відкрити кордони, які раніше були закриті через пандемію коронавірусу, зі Словаччиною, Австрією, Німеччиною і Польщею. Про це повідомляє видання aktualne.cz.

При цьому він зазначив, що переговори про відкриття кордонів будуть найважчими з Польщею.

"Був би радий, якби з липня ми повністю відкрили кордони з чотирма сусідніми країнами - Австрією, Німеччиною, Польщею і Словаччиною. Далі всього в переговорах (про відкриття кордонів - ред.) ми просунулися з австрійцями і словаками. Найбільш важкі (переговори - ред.), як очевидно, будуть з Польщею", - заявив міністр.

Нагадаємо, уряд Чехії представило план поетапного виходу з карантину. Всього він включає п'ять етапів ослаблення. Повний вихід з карантину згідно з планом планується на 8 червня.

Крім того, з 24 квітня уряд Чехії послабило карантин і дозволив громадянам вільно переміщатися по країні, а також виїжджати за її межі.

Раніше президент Чехії Мілош Земан планував продовжити заборона на виїзд громадян за кордон на рік, щоб не допустити нового спалаху коронавіруса. Президент побоюється, що після відкриття кордонів люди поїду за кордон і звідти знову завезуть коронавірус в країну.

Додамо, що уряд продовжив режим надзвичайного стану в Чехії до 17 травня.

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