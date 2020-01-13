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Німеччина побоюється відродження ІДІЛ в Іраку після виведення військ коаліції

Новини » В світі     13.01.2020 - 17:21
Німеччина побоюється відродження ІДІЛ в Іраку після виведення військ коаліції
Фото: Хайко Маас (РБК-Україна)

Відродження ІДІЛ завдасть удару не лише по Іраку, але і по Європі

Міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас попередив про можливе відродження терористичної організації "Ісламська держава" (ІДІЛ) в Іраку після виведення військ коаліції. Про це повідомляє Anadolu.

За його словами, в разі відродження ІДІЛ в регіоні постраждає не тільки Ірак, але і Європа.

"Виведення військ з Іраку зробить його родючим грунтом для тероризму, а нападу завдадуть удару по регіону і Європі", - сказав Маас.

Також глава німецького МЗС закликав Ірак і Іран припинити агітаційну діяльність проти США для деескалації конфлікту.

Нагадаємо, ситуація в регіоні ускладнилася після проведення з боку США операції в Багдаді, в результаті якої було ліквідовано іранський генерал Касем Сулеймані. У відповідь на вбивство Сулеймані Іран провів бомбардування авіаційних баз США в Іраку.

Після операції по ліквідації Сулеймані парламент Іраку проголосував за виведення військ очолюваної США коаліції з території країни. Іракський прем'єр-міністр Аділь Абду-Махді назвав таке рішення кращим для Іраку.

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