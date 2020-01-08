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НАТО і Канада виводять війська з Іраку

Новини » Політика     08.01.2020 - 03:08
НАТО і Канада виводять війська з Іраку
Ілюстративне фото (GettyImages)

Канада теж заявила про тимчасове згортання місії

Канада і Північно-демократичний альянс (НАТО) виводять свої війська з Іраку у зв'язку із загостренням обстановки. Про це йдеться в оприлюдненій у Twitter заяві начальника штабу оборони Канади Джонатана Венса.

За його словами, згортання військ є тимчасовим. До цього Канада у співпраці із міжнародними партнерами брала участь в операції IMPACT та місії НАТО в Іраку.

"Ситуація в Іраку складна й найкраще зараз поставити нашу роботу там на паузу, аби сповна зосередити увагу та ресурси на безпеці нашого особового складу", - зазначає Венс.

Частину із 500 канадських військовослужбовців, які брали участь у місії в Іраку, передислокують до Кувейта. При цьому канадські військові місії продовжаться в інших країнах Близького Сходу. Загалом у регіоні перебуває близько 800 канадських військовослужбовців.

Як пише агентство Anadolu, НАТО тимчасово передислоковує частину контингенту з Іраку з метою безпеки. Рішення прийнято на тлі загострення ситуації в країні після вбивства іранського генерала Касема Сулеймані.

Також у представництві НАТО запевнили, що керівництво Альянсу надає "вкрай важливе значення безпеці своїх військовослужбовців", у зв'язку з чим навчальна місія НАТО в Афганістані тимчасово призупиняється теж.

Навчальна місія НАТО в Іраку складається з 500 інструкторів. Вона займається підготовкою сил безпеки в Іраку з 2018 року на запрошення уряду цієї країни.

Крім військовослужбовців з країн-членів альянсу до складу групи входять представники Австралії, Швеції і Фінляндії.

Додамо, раніше парламент Іраку на екстреному засіданні більшістю голосів прийняв рішення про виведення американських та інших іноземних військ з країни.

Нагадаємо, військові бази США в Іраку обстріляли ракетами. Відповідальність за ці обстріли взяв Корпус вартових ісламської революції.

Ситуація на Близькому Сході серйозно загострилася третього січня після того, як Пентагон повідомив про операцію, в ході якої в районі аеропорту Багдада був убитий іранський генерал Касим Сулеймані. Ракетний удар по автоколоні, в якій знаходився генерал, був нанесений за наказом президента США Дональда Трампа. В Ірані було оголошено триденну жалобу.

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