Германия опасается возрождения ИГИЛ в Ираке после вывода войск коалиции

Фото: Хайко Маас (РБК-Украина)

Возрождение ИГИЛ нанесет удар не только по Ираку, но и по Европе

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас предупредил о возможном возрождении террористической организации "Исламское государство" (ИГИЛ) в Ираке после вывода войск коалиции. Об этом сообщает Anadolu.

По его словам, в случае возрождения ИГИЛ в регионе пострадает не только Ирак, но и Европа.

"Вывод войск из Ирака сделает его плодородной почвой для терроризма, а нападения нанесут удар по региону и Европе", - сказал Маас.

Также глава немецкого МИД призвал Ирак и Иран прекратить агитационную деятельность против США для деэскалации конфликта.

Напомним, ситуация в регионе усложнилась после проведения со стороны США операции в Багдаде, в результате которой был ликвидирован иранский генерал Касем Сулеймани. В ответ на убийство Сулеймани Иран провел бомбардировку авиационных баз США в Ираке.

После операции по ликвидации Сулеймани парламент Ирака проголосовал за вывод войск возглавляемой США коалиции с территории страны. Иракский премьер-министр Адиль Абду-Махди назвал такое решение лучшим для Ирака.