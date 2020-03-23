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У МЗС закликали українців повернутися до 27 березня

Новини » Коронавірус     23.03.2020 - 17:11
У МЗС закликали українців повернутися до 27 березня
Фото: SkyUp (facebook.com-Skyup-airlines)

Спецрейси будуть виконувати SkyUp, МАУ, Азур Ейр Україна

Міністерство закордонних справ закликало українців повернутися в Україну до п'ятниці, 27 березня, через спалах коронавірусу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення МЗС у Facebook.

Наголошується, що спецрейси авіакомпаній SkyUp, МАУ, Азур Ейр Україна - єдина можливість дістатися в Україну літаком, узгоджена з владою інших країн.

"Закликаємо вас скористатися можливістю вилетіти в Україну в наступні 5 діб, до 27 березня включно. Все більше країн запроваджують більш жорсткі карантинні заходи, скоро повністю унеможливить здійснення будь-яких пасажирських рейсів на невизначений термін", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 23 березня в Україну з Італії повернуться 178 громадян. Вони вилетіли спецрейсом з Неаполя.

Також Укрзалізниця" призначила на 23 березня додатковий поїзд з польського Перемишля для евакуації українців з Польщі. Відправлення поїзда заплановано на 15:50, у Київ він прибуде в 23:59.

Додамо, що на засіданні РНБО 13 березня було прийнято рішення про закриття кордону для іноземців, а також про припинення авіасполучення. На цей час останній день таких обмежень 3 квітня, але дата може бути переглянута.

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