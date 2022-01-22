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Не найдієвіше. Німеччина сумнівається у необхідності відключення Росії від SWIFT

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Берлін, Субота 22 січня 2022 12:26
Не найдієвіше. Німеччина сумнівається у необхідності відключення Росії від SWIFT Фото: міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (GettyImages)
Автор: Анастасія Рокитна

Мініст закордонних справ Німеччини Анналена Бербок сумнівається у необхідності виключати Росію зі SWIFT. Мова йде про міжнародну міжбанківську систему передачі інформації та здійснення платежів.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Deutsche Welle.

Таке рішення, за її словами, може бути найсильнішою відповіддю на російську агресію проти України, але не обов'язково найдієвішою, сказала Бербок в інтерв'ю німецькій газеті Sueddeutsche Zeitung.

Міністр пояснила, що західні країни ретельно вивчають, які саме економічні та фінансові санкції проти Кремля "справді завдадуть удару російській економіці та керівництву, але не обернуться бумерангом".

"Канцлер і я чітко дали зрозуміти, що обговорюються будь-які засоби та заходи на випадок подальшої військової ескалації. І це стосується газопроводу "Північний потік-2", - додала Бербок.

Нагадаємо, посол України в Німеччині закликав відключити РФ від SWIFT.

Раніше повідомлялось, що США аналізують можливість відключення Росії від SWIFT.

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