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Україна різко відповіла голові ВМС Німеччини на слова про Крим і Путіна: потребуємо роз’яснення

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Київ, Субота 22 січня 2022 13:40
Україна різко відповіла голові ВМС Німеччини на слова про Крим і Путіна: потребуємо роз’яснення Фото: в Україні відреагували на заяви голови ВМС Німеччини (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна, Дмитро Левицький

Сьогодні голова ВМС Німеччини Кай-Ахім Шенбах заявив, що окупований Крим не повернеться в склад України, а вступ Грузії в НАТО - нерозумно. В українському МЗС різко відповілі німецькому високопосадовцю.

Про це в коментарі РБК-Україна заявив речник українського МЗС Олег Ніколенко.

За його словами, такі заяви категорично неприйнятними.

"Кримський півострів може бути втрачений лише в уяві німецького віцеадмірала. Крим неодмінно повернеться завдяки наполегливим зусиллям України та її партнерів, які виявлятимуть рішучість в протидії державі-агресору. У зв’язку з цим потребуємо роз’яснення з боку німецького уряду, як слова командувача ВМС корелюються з послідовною підтримкою Німеччиною Кримської платформи", - йдеться в заяві.

В Україні також здивовані словами Шенбаха про "необхідність відновлення діалогу з Росією" в той час, як кількість жертв російської агресії вже перевищила 14 тисяч, а понад стотисячна армія Росії вишикувалася вздовж українського державного кордону.

"На території самої Німеччини російські спецслужби знищуюють політичних опонентів, проводять дезінформаційні кампанії та намагаються втручатися у внутрішні справи. Навіть намагання зрозуміти Путіна з боку командувача ВМС Німеччини повинно мати свої моральні, політичні та безпекові межі. У цьому випадку ці межі грубо порушені", - заявили в МЗС.

МЗС України вимагає публічного спростування висловлювань командувача ВМС з боку уряду Німеччини.

Нагадаємо, в Німеччині зробили ряд і інших заяв, зокрема країна сумнівається у необхідності відключення Росії від SWIFT.

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