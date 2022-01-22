Чи надасть Німеччина зброю Україні: офіційна відповідь міністра оборони

Міністр оборони Німеччини Крістін Ламбрехт заявила, що Берлін поки не постачатиме Україні зброю. За її словами, Німеччина дотримується своєї політики "не постачати летальної зброї до зон конфлікту".

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на Welt .

За її словами, Німеччина підтримує Україну іншими засобами. Зокрема, у лютому передадуть польовий госпіталь.

"Ми також поставили апарати штучної вентиляції легень. І ми лікуємо тяжко поранених українських солдатів у наших шпиталях Бундесверу. Тож ми підтримуємо Київ. Тепер ми маємо зробити все можливе для деескалації. Постачання зброї зараз марні - така думка федерального уряду", - сказала Ламбрехт.

Міністр заявила, що Німеччині докладає всіх зусиль, щоб запобігти російському вторгненню.

"Коли прямо біля кордону з Україною зосереджено понад 100 тисяч російських солдатів, це надзвичайно загрозлива ситуація. Ми стривожені, бачимо небезпеку і робимо все можливе, щоб їй запобігти", - сказала вона.