Глава Пентагону закликав зміцнювати НАТО для стримування Росії

Еспер назвав Росію світовим порушником спокою

Сполучені Штати повинні працювати з партнерами по НАТО з метою підвищення боєздатності альянсу. Кошти повинні бути спрямовані на стримування противників, в тому числі і Росії.

Про це заявив глава міністерства оборони США Марк Еспер, повідомляє прес-служба Пентагону.

Він нагадав, що США домагаються, щоб союзники і партнери по альянсу витрачали на оборону не менше 2% ВВП.

"Ми досягли великого прогресу в цьому за останні кілька років, але ще більше належить зробити", - сказав він.

За словами Еспера, збільшення витрат НАТО можна тільки вітати, і тепер кошти повинні бути спрямовані на стримування противників.

"Ми повинні стримувати Росію. Ми повинні зміцнювати НАТО і посилювати наших партнерів, чого ми з нетерпінням чекаємо", - зазначив він.

Еспер назвав Росію світовим порушником спокою - вона анексувала Крим, веде війну в Україні, загрожує союзникам по НАТО і направляє війська в Сирію та Лівію.

При цьому, на думку Еспера РФ є менш складним завданням, ніж Китай, який прагне витіснити США "з регіону і бажано зі світової арени".

Відзначимо, коли Еспер очолив Пентагон, він назвав Росію и Китай стратегічними конкурентами США.

Нагадаємо, генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Росія і Китай використали пандемію коронавірусу COVID-19 для поширення своєї пропаганди.

Раніше міністр оборони Німеччини заявила, що агресивні дії Росії є серйозним викликом для Європейського союзу і НАТО.