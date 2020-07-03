Пентагон та Берлін обговорили виведення американських військових з Німеччини

Фото: американські військові (twitter.com/DeptofDefense)

Пентагон підтвердив наміри Вашингтону

Міністр оборони Сполучених Штатів Америки Марк Еспер провів телефонну розмову з німецькою колегою Аннеґрет Крамп-Карренбауер. Розмова стосувалася планів з виведення 9,5 тисяч американських військових з Німеччини.

Про це повідомляє прес-служба американського Пентагону.

Зокрема, міністри обговорили необхідність забезпечення того, щоб будь-який план США заспокоював європейських союзників, посилював стримування Росії та укріплював НАТО.

Еспер наголосив на незмінній прихильність США трансатлантичному альянсу і довгостроковому партнерства з Німеччиною.

Наприкінці розмови міністри домовилися підтримувати тісні контакти поки плани з виведення військ будуть доопрацьовуватися.

Нагадаємо, наприкінці червня президент США Дональд Трамп анонсував виведення частини американського контингенту з Німеччини. Таке рішення він пояснив підтримкою будівництва газопроводу "Північний потік-2" з боку Берліну.

Пізніше Трамп заявив, що частину американських військових з Німеччини перекинуть до Польщі для стримування Росії.

Рішення про виведення американського контингенту з Німеччини було офіційно затверджене Трампом 1 липня.

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Автор: Дмитро Левицький