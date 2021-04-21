У Німеччині оцінили слова Путіна про "червоні лінії" для Заходу, зазначивши конфлікти з РФ

У кабінеті міністрів Німеччини відмовилися коментувати слова президента РФ Володимира Путіна про "червоні лінії " для Заходу . При цьому відзначені численні конфлікти, які ускладнюють відносини Москви з Берліном.

"Я принципово не оцінюю і не коментую заяви іноземних глав держав і урядів", - заявила Деммер в ході брифінгу, відповідаючи на питання про слова Путіна.

Вона підкреслила, що у Берліна і Москви є численні конфлікти, які ускладнюють відносини двох країн. "Не дивлячись на це, ми повинні залишатися в діалозі", - додала представник уряду.

Нагадаємо, в ході послання до Федеральних зборів Володимир Путін заявив, що у відносинах з іншими країнами Росія сама буде визначати, де проходять "червоні лінії".