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У Німеччині оцінили слова Путіна про "червоні лінії" для Заходу, зазначивши конфлікти з РФ

Новость на русском → Берлін, Середа 21 квітня 2021 16:46
У Німеччині оцінили слова Путіна про "червоні лінії" для Заходу, зазначивши конфлікти з РФ Фото: представник уряду ФРН Ульріке Деммер (twitter com ulrikedemmer)
Автор: РБК-Україна

У кабінеті міністрів Німеччини відмовилися коментувати слова президента РФ Володимира Путіна про "червоні лінії " для Заходу. При цьому відзначені численні конфлікти, які ускладнюють відносини Москви з Берліном.

Про це повідомила заступник офіційного представника уряду ФРН Ульріке Деммер, передає новинний портал UrduPoint.

"Я принципово не оцінюю і не коментую заяви іноземних глав держав і урядів", - заявила Деммер в ході брифінгу, відповідаючи на питання про слова Путіна.

Вона підкреслила, що у Берліна і Москви є численні конфлікти, які ускладнюють відносини двох країн. "Не дивлячись на це, ми повинні залишатися в діалозі", - додала представник уряду.

Нагадаємо, в ході послання до Федеральних зборів Володимир Путін заявив, що у відносинах з іншими країнами Росія сама буде визначати, де проходять "червоні лінії".

Відзначимо, Путін також заявив, що не хоче "спалювати мости" з Заходом. Але якщо Захід сам цього захоче, то "буде асиметричний і жорстку відповідь"

Раніше, в своєму зверненні Путін згадав і про Україну, а саме про Віктора Януковича. Однак, він мало говорив про Україну, зокрема Донбасі.

РБК-Україна писало, що Путіна відреагували на пропозицію президента України Володимира Зеленського зустрітися на Донбасі. У Кремлі вважають, що для цього потрібні передумови.

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