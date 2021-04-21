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В Германии оценили слова Путина о "красных линиях" для Запада, отметив конфликты с РФ

Новина українською → Берлин, Среда 21 апреля 2021 16:46
В Германии оценили слова Путина о "красных линиях" для Запада, отметив конфликты с РФ Фото: представитель правительства ФРГ Ульрике Деммер (twitter com ulrikedemmer)
Автор: РБК-Украина

В кабинете министров Германии отказались комментировать слова президента РФ Владимира Путина о "красных линиях" для Запада. При этом отмечены многочисленные конфликты, осложняющие отношения Москвы с Берлином.

Об этом сообщила заместитель официального представителя правительства ФРГ Ульрике Деммер, передает новостной портал UrduPoint.

"Я принципиально не оцениваю и не комментирую заявления иностранных глав государств и правительств", - заявила Деммер в ходе брифинга, отвечая на вопрос о словах Путина.

Она подчеркнула, что у Берлина и Москвы есть многочисленные конфликты, которые осложняют отношения двух стран. "Несмотря на это, мы должны оставаться в диалоге", - добавила представитель правительства.

Напомним, в ходе послания к Федеральному собранию Владимир Путин заявил, что в отношениях с другими странами Россия сама будет определять, где проходят "красные линии".

Отметим, Путин также заявил, что не хочет "сжигать мосты" с Западом. Но если Запад сам этого захочет, то "будет ассиметричный и жесткий ответ"

Ранее, в своем обращении Путин вспомнил и об Украине, а именно о Викторе Януковиче. Однако, он мало говорил об Украине, в частности Донбассе.

РБК-Украина писало, что Путина отреагировали на предложение президента Украины Владимира Зеленского встретиться на Донбассе. В Кремле считают, что для этого нужны предпосылки.

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