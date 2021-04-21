В Германии оценили слова Путина о "красных линиях" для Запада, отметив конфликты с РФ

В кабинете министров Германии отказались комментировать слова президента РФ Владимира Путина о "красных линиях" для Запада . При этом отмечены многочисленные конфликты, осложняющие отношения Москвы с Берлином.

"Я принципиально не оцениваю и не комментирую заявления иностранных глав государств и правительств", - заявила Деммер в ходе брифинга, отвечая на вопрос о словах Путина.

Она подчеркнула, что у Берлина и Москвы есть многочисленные конфликты, которые осложняют отношения двух стран. "Несмотря на это, мы должны оставаться в диалоге", - добавила представитель правительства.

Напомним, в ходе послания к Федеральному собранию Владимир Путин заявил, что в отношениях с другими странами Россия сама будет определять, где проходят "красные линии".