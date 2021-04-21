У Путіна назвали "червоні лінії" Росії щодо Заходу
У Кремлі розповіли, які саме "червоні лінії" не повинні перетинати країни Заходу щодо Російської Федерації. Серед них-втручання у внутрішні справи РФ, включаючи вибори, і образи.
Про це розповів прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков, повідомляють РИА Новости.
Сьогодні Володимир Путін заявив, що" організатори провокацій "проти Росії пошкодують"так, як давно ні про що не шкодували".
"Сподіваюся, нікому не прийде в голову перейти щодо Росії "червону межу". А де вона буде проходить Москва буде визначати сама в кожному конкретному випадку", - сказав Путін.
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Нагадаємо, Путін також заявив, що не хоче "спалювати мости" з Заходом. Але якщо Захід сам цього захоче, то "буде асиметрична і жорстка відповідь"
Раніше, в своєму зверненні Путін згадав і про Україну, а саме про Віктора Януковича. Однак, він мало говорив про Україну, зокрема Донбасі.
РБК-Україна писало, що Путіна відреагували на пропозицію президента України Володимира Зеленського зустрітися на Донбасі. У Кремлі вважають, що для цього потрібні передумови.