У Німеччині коронавірусом заразилися більше 163 тис. осіб

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

В країні від хвороби вилікувались понад 132 тис. людей

У Німеччині кількість інфікованих коронавірусом становить 165 664 осіб. Про це повідомляє Worldometers.

Як повідомляється, у Німеччині за останні 24 години лабораторно підтвердили 679 нових випадків зараження коронавірусом. Загалом ця кількість зросла до 165 664, з них 692 особи померли від вірусу. Також від початку пандемії від хвороби одужали близько 132 700 людей, з яких 2 200 - за останню добу.

Нагадаємо, у Німеччині продовжують фіксувати скорочення темпів поширення коронавірусу COVID-19.

Крім того, раніше РБК-Україна писало, у Німеччині 75% людей, які заразилися на коронавірус, вже перемогли хворобу.

Також згідно з останніми даними, опублікованими міністерством охорони здоров'я, в Бразилії зареєстровано понад 100 тис. випадків захворювання COVID-19. Кількість підтверджених випадків збільшилася на 4 488 за 24 години, в результаті чого загальна кількість досягла не менше 101 147.

РБК-Україна раніше повідомляло, що за минулу добу в світі зафіксували 80 890 нових випадків зараження коронавірусом, 3 431 особа - померла. Майже 26,5 тис. осіб заразилися в США.