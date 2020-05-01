Коронавірус в Україні та світі: що відомо на 1 травня

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

В Україні не буде піку захворюваності на коронавірус

Боротьба з коронавірусом триває в Україні та світі. Влада заявила, що країні не загрожує пік захворюваності, але на травневі свята краще залишатися вдома і дотримуватися карантину. Детальніше про COVID-19 в Україні і світі 1 травня - в матеріалі РБК-Україна.

Важливо:

заражено коронавірусом 10406 ​​українців

в країні зафіксовано 261 летальний випадок хвороби

в Міністерстві охорони здоров'я впевнені, що піку пандемії в Україні не буде

влада закликала громадян залишатися вдома на травневі свята

у Китаї з'ясували причини повторного зараження коронавірусом

Ситуація із захворюваністю в Україні

За добу в Україні захворіли коронавірусом 540 осіб, серед них 87 медичних працівників та 45 дітей. За весь час пандемії в країні зафіксовано 10406 ​​заражень, 261 летальний випадок і 1238 одужали.

У МОЗ впевнені, що країна уникла піку захворюваності і у даний час знаходиться на плато, яке може бути довшим, ніж в країнах, де фіксувався пік пандемії.

"Стрімкого поширення вірусу не сталося, фіксуємо зростання числа нових випадків, з урахуванням тих, хто одужав і помер, і воно не перевищує 10%. Щодня у нас стабільні показники і коливання в межах 5% приросту. Це ще не стійка тенденція до зниження. Плато може бути тривалим, але ми потихеньку будемо відпускати карантинні заходи, щоб запрацювала економіка", - заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

Також, відомство запустило сайт, де розміщено інформацію щодо застосовування ліків проти коронавірусу.

"Немає специфічної терапії, яка впливає на вірус, але є ряд препаратів, які ми включили у протокол за рекомендацією офіційних інститутів США, Канади, ЄС, Японії, Австралії. На цій платформі ви зможете отримати інформацію про дію ліків. Нагадую, що призначення медпрепаратів є виключно компетенцією лікаря", - заявила заступник міністра охорони здоров'я Ірина Микичак.

Карантин на травневі свята в Україні

Міністр охорони здоров'я закликав українців не виходити з дому на свята і таким чином не спровокувати подальше загострення ситуації з коронавірусом в країні.

"Я прошу вас залишатися вдома на травневі свята, я прошу вас дотримуватися карантину. Я дуже хочу, щоб зранку, коли я зачитую статистику, щоб в нас було 0 захворілих та 0 померлих. Заради цього закликаю вас залишатися вдома", - сказав керівник МОЗ Максим Степанов. Перед святами влада на місцях прийняла ряд запобіжних заходів. У Запорізькій області ОДА вирішила на дорогах встановити додаткові КПП, які повинні перешкоджати виїзду мешканців регіону на свята до моря.

Уряд опублікував рішення щодо поновлення роботи продовольчих ринків під час карантину. У ньому йдеться про умови, на яких можуть функціонувати торговельні організації. Кабмін передбачає, що два інспектора Державної служби з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів повинні постійно перебувати на ринку під час його роботи і проводити протягом дня позапланові перевірки дотримання санітарних норм. Першими про відкриття ринків заявила влада Луганської області, у Тернополі в зв'язку з ростом заражених вирішили з цим почекати до 12 травня.

В Україну прилетів 25-й медичний вантаж з Китаю з 50 тис. щитків для обличчя і масок для медиків.. "Ми побороли кризу нехватки засобів захисту в лікарнях. Далі усі закупки буде здійснювати МОЗ. Надалі допомогу будуть доставляти, як і літаками, так і морем, поїздами", - заявив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

Боротьба з пандемією у світі

Китайські лікарі з Військового медичного університету Чунцина заявили, що коронавірус залишається в організмі людини навіть після одужання. Вони навели приклад історії хвороби китаянки, яка після курсу лікування тричі здавала тест на коронавірус і тричі він підтверджував негативний результат. Але, в момент виписки з лікарні пацієнтка раптово померла від серцевого нападу. Після розтину фахівці знайшли заражені клітини у глибоких тканинах легенів, нічого підозрілого не виявлено у печінці, серці, кишечнику і кістковому мозку. Перед смертю хвора не мала ніяких симптомів. Як вважають вчені, це пояснює повторне зараження пацієнтів COVID-19 після одужання. На даний момент у світі побороли коронавірус більше 1 млн осіб. Найбільше одужавших у США -147 тис, в Іспанії -132 тис, у Німеччині - 120 тис, у Китаї - 77 тис, в Ірані - 73 тис, в Італії - 71 тис.

Президент США Дональд Трамп поінформував, що близько 6 млн громадян країни зробили тести на коронавірус. "Ми провели близько 6 млн тестів. Це більше, ніж у будь-якій іншій країні", - сказав голова Білого дому. В адміністрації президента уточнюють, що у даний час в країні робиться 1 млн тестів на тиждень, найближчим часом планується збільшити кількість масових тестувань у два рази. За останніми даними, кількість заражених у США досягло 1,039 млн осіб, померли від ускладнень хвороби 60 966.

У Великобританії з'ясувалися нові дані щодо кількісті летальних випадків від COVID-19 в країні. Після підрахунку усіх померлих від хвороби у лікарнях, хоспісах, будинках для людей похилого віку, а також у себе вдома, від коронавирусу померли 26 тис хворих. Це вивело країну на третю позицію за величиною смертності від пандемії в світі. "Ми включили в статистику в загальній складності додаткові 3 811 смертей. На жаль, сьогоднішні цифри показують, що у порівнянні з даними за минулу добу в країні померло ще 765 пацієнтів з коронавірусом", - заявив міністр закордонних справ Домінік Рааб.

Зростання смертності зафіксовано і у Франції. За добу в країні померли від ускладнень інфекції 427 осіб. Загальна кількість жертв пандемії досягло 24087. На даний момент 4207 французів з COVID-19 знаходяться у реанімації. МОЗ країни відзначає скорочення кількості госпіталізацій за добу. За останні 24 години у лікарні потрапили 1070 інфікованих, це на 650 пацієнтів менше, ніж напередодні.

За добу в Іспанії померли від коронавирусу 268 хворих, заразилися 816, одужали 3103. За весь час пандемії в країні зареєстровано 213 435 випадків зараження COVID-19.