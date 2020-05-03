У Німеччині фіксують зменшення темпів поширення COVID-19

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

За добу підтвердили більш ніж на 150 нових випадків менше, ніж днем раніше

У Німеччині продовжують фіксувати скорочення темпів поширення коронавірусу COVID-19. Про це йдеться у звіті Інституту імені Роберта Коха.

Так, за минулу добу в країні підтвердили 793 нових випадки інфікування COVID-19. 2 травня в країні було підтверджено 945 випадків, а ще днем раніше - 1939 нових захворювань. На даний момент в країні 162 496 підтверджених випадків зараження коронавірусом.

Також у Німеччині продовжує скорочуватися смертність від COVID-19. За минулу добу померли 74 пацієнта, тоді як 2 травня зафіксували 94 летальних випадки, і 193 - 1 травня. Усього в Німеччині померли від коронавіруса 6649 пацієнтів.

Крім цього повідомляється, що 130 600 пацієнтів вже вилікувалися від вірусу. Станом на 3 травня в Німеччині залишається трохи більше 25 тисяч активних хворих.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що в Іспанії за минулу добу зафіксували найменшу кількість смертей від коронавірусу з 18 березня. Так, за 2 травня в країні померло 164 людини, загальна кількість жертв COVID-19 зросла до 25 264.

Також повідомлялося, що у Франції за вчора померло 166 пацієнтів з COVID-19, що є найнижчим показником за останні 5 тижнів. Всього в країні померло більше 24,7 тисяч інфікованих коронавірусом.