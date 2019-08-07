Зеленський анонсував переговори з Макрона і Меркель

Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)

В ході наради через ескалацію на Донбасі президент анонсував переговори з главами Франції та Німеччини

Президент України Володимир Зеленський анонсував переговори з главою Франції Еммануелем Макрона і канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Про це він сказав в ході екстреної наради з силовиками через ескалацію ситуації на Донбасі, повідомляє РБК-Україна.

Зеленський підкреслив, що хоче провести зустріч у нормандському форматі найближчим часом.

"Перший дзвінок у мене був з Путіним, другий дзвінок уже в Туреччині буде з президентом Макроном, але я не знаю, чи встигнемо... Також хочу з'єднатися сьогодні, якщо буде час, з пані Меркель і домовитися про термінову зустріч, щоб ми більше не казали один одному, що у цьому році повинна бути зустріч у нормандському форматі, скільки ще людей можуть загинути у цьому році. Тому я хочу, щоб ця зустріч відбулася найближчим часом", - сказав президент.

Нагадаємо, Зеленський зателефонував президенту Росії Володимиру Путіну через обстріли на Донбасі. Він попросив Путіна вплинути на бойовиків.

Також президент повідомив, що говорив Путіну про необхідність скоротити строки будівництва моста в Станиці Луганській.

Як писало РБК-Україна раніше, Зеленський сьогодні проводив термінову нараду з силовиками через загибель бійців на Донбасі.

Підкреслимо, вчора близько 11 години дня у результаті обстрілів бойовиків загинули 4 українських бійця. Секретар РНБО Олександр Данилюк після цього заявив, що обстріл бойовиків, який призвів до загибелі бійців ООС, не залишиться без уваги.

Додамо також, Зеленський після порушення перемир'я зробив заяву, закликаючи президента Франції Еммануеля Макрона, канцлера Німеччини Ангелу Меркель і президента РФ Володимира Путіна якнайшвидше зібратися для відновлення переговорів у нормандському форматі по ситуації на Донбасі.