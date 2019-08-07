Путін зажадав "припинити обстріли" і закріпити особливий статус Донбасу

Фото: Володимир Путін (kremlin.ru)

Путін провів телефонну розмову із Зеленським

Президент Росії Володимир Путін вимагає закріпити особливий статус Донбасу і "припинити обстріли українськими військами". Про це повідомляє прес-служба російського президента.

У прес-службі глави РФ відзначили, що розмова Путіна з президентом України Володимиром Зеленським відбулася за ініціативою української сторони.

"Президент Росії підкреслив, що для деескалації конфлікту необхідно, перш за все, виключити подальші обстріли українськими військами населених пунктів Донбасу... Підтверджена також виняткова важливість послідовної реалізації Мінських домовленостей, включаючи юридичні аспекти надання ДНР і ЛНР особливого статусу", - сказано в повідомленні.

Згідно з повідомленням, відзначена також необхідність конструктивного діалогу між сторонами, в тому числі в рамках мінської контактної групи.

"Домовлено про активізацію роботи по поверненню утримуваних осіб", - зазначили у прес-службі глави РФ.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський розповів, що зателефонував Володимиру Путіну через обстріли на Донбасі. Зеленський попросив Путіна вплинути на бойовиків.

"Я вранці розмовляв з Путіним (з приводу загибелі військових, - ред.), я йому сказав, що це нас не наближає до миру. Я попросив вплинути на ту сторону, щоб вони припинили вбивства наших людей", - підкреслював український лідер.

Як писало РБК-Україна раніше, Зеленський сьогодні проводив термінову нараду з силовиками через загибель бійців на Донбасі.

Так, у вівторок в результаті обстрілу бойовиків загинули 4 українських військовослужбовця. Секретар РНБО Олександр Данилюк пізніше підкреслив, що обстріл бойовиків не залишиться без уваги.

Крім того, Зеленський у відповідь на обстріл закликав президента Франції Еммануеля Макрона, канцлера Німеччини Ангелу Меркель і президента РФ Володимира Путіна якнайшвидше зібратися для відновлення переговорів по ситуації на Донбасі.