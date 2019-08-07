Зеленський і Путін погодили нормандську зустріч з підписанням нових документів

Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)

Зеленський також відповів Путіну на вимогу по статусу Донбасу

Президенти України та Росії Володимир Зеленський та Володимир Путін погодили нормандську зустріч, на якій будуть підписані нові документи. Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Так, лідери провели телефонну розмову.

"Йшлося про важливість діалогу в рамках Тристоронньої контактної групи. Володимир Зеленський підкреслив, що захищатиме права всіх українців, незалежно від того, де вони знаходяться, і для цього немає необхідності вносити зміни до Конституції України. Сторони домовилися про можливу зустріч лідерів країн нормандського формату. Робочі групи наразі напрацьовують документи для підписання на найвищому рівні", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, Зеленський і Путін обговорили врегулювання ситуації на Донбасі після загибелі чотирьох українських військових. Президенти України і РФ обговорили важливість неухильного дотримання встановленого з 21 липня режиму припинення вогню, а також розведення сил і засобів від лінії розмежування.

Крім того, вони обговорили процес розмінування у районі Станиці Луганської, необхідного для початку відновлювальних робіт та ремонту моста.

Як писало РБК-Україна раніше, президент Росії Володимир Путін вимагає закріпити особливий статус Донбасу і "припинити обстріли українськими військами" для деескалації на сході України.

Додамо, раніше Зеленський розповів, що зателефонував Путіну через обстріли на Донбасі. Зеленський попросив Путіна вплинути на бойовиків.

Український президент сьогодні проводив термінову нараду з силовиками через загибель бійців на Донбасі.

Так, у вівторок у результаті обстрілу бойовиків загинули 4 українських військовослужбовців.