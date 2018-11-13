Геращенко розповіла, яку мету переслідувала РФ при організації "виборів" на Донбасі 

Фото: Ірина Геращенко (rada.gov.ua)

За словами Геращенко, метою РФ є дискредитація нормандського формату і мінського процесу

Перший віце-спікер українського парламенту, учасник переговорів контактної групи у Мінську Ірина Геращенко повідомила, яку мету переслідувала Російська Федерація при організації "виборів" на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Геращенко у Facebook.

Геращенко зазначила, що РФ прагне розірвати мінські угоди чужими руками, спровокувати повну дискредитацію мирних переговорів. Геращенко переконана, що РФ хоче знищити мінський процес, оскільки це означатиме закінчення санкцій.

За її словами, організовуючи "вибори" на Донбасі, РФ здійснила спробу легітимізації "республік", посилення закликів від Москви і їх представників в Україні до "прямих переговорів Києва з Донецьком і Луганськом".

Крім того, метою РФ була дестабілізація безпекової і політичної ситуації на Донбасі напередодні президентських виборів в Україні. Таким чином, на думку Геращенко, РФ намагається через провокацію конфлікту і ескалацію вплинути на зміну "ненависної їм київської влади".

Також Геращенко додала, що метою РФ є дискредитація нормандського формату і мінського процесу.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що за словами спікера українського парламенту Андрія Парубія, Верховна рада України не реагуватиме на проведення фейкових виборів на окупованому Донбасі постановами.

Додамо, за словами президента України Петра Порошенка, незаконні "вибори" в ОРДЛО обговорять міністри закордонних справ ЄС.