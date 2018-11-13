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Прокуратура розпочала кримінальне провадження щодо "виборів" в "ЛНР"

Новини » Політика    13.11.2018 - 14:10
Прокуратура розпочала кримінальне провадження щодо "виборів" в "ЛНР"
Ілюстративне фото (facebook.com.narodna.pravda.ua)

Справу відкрито за ознаками посягання на територіальну цілісність і недоторканність України

Прокуратурою Луганської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом організації та забезпечення проведення окупаційною адміністрацією Російської Федерації (РФ) на тимчасово окупованій території Луганської області 11 листопада 2018 року так званих "чергових виборів голови ЛНР і депутатів народної ради ЛНР". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу відомства.

Кримінальне провадження відкрито за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 109 (дії, вчинені з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, а також змова про вчинення таких дій), ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України), ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації, керівництво такою групою чи організацією або участь у ній, а так само організаційне чи інше сприяння створенню або діяльності терористичної групи чи терористичної організації) КК України.

Нагадаємо, 11 листопада на території ОРДЛО відбулись "вибори" ватажків так званих "Л/ДНР". Явка на "виборах" склала 80,1% у "ДНР", та 77% - у "ЛНР". Представник уповноваженого Верховної ради з прав людини на Донбасі Павло Лисянський розповів, що жителів окупованого Донбасу залякували та змушували йти на "вибори".

РБК-Україна також повідомляло, що виконуючий обов'язки ватажка самопроголошеної "ЛНР" Леонід Пасічник набрав 68,3% голосів і переміг на "виборах".

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