Геращенко рассказала, какую цель преследовала РФ при организации "выборов" на Донбассе

Фото: Ирина Геращенко (rada.gov.ua)

По словам Геращенко, целью РФ является дискредитация нормандского формата и минского процесса

Первый вице-спикер украинского парламента, участник переговоров контактной группы в Минске Ирина Геращенко сообщила, какую цель преследовала Российская Федерация при организации "выборов" на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Геращенко в Facebook.

Геращенко отметила, что РФ стремится разорвать минские соглашения чужими руками, спровоцировать полную дискредитацию мирных переговоров. Геращенко убеждена, что РФ хочет уничтожить минский процесс, поскольку это будет означать окончание санкций.

По ее словам, организовывая "выборы" на Донбассе, РФ осуществила попытку легитимизации "республик", усиления призывов от Москвы и их представителей в Украине к "прямым переговорам Киева с Донецком и Луганском".

Кроме того, целью РФ была дестабилизация безопасности и политической ситуации на Донбассе накануне президентских выборов в Украине. Таким образом, по мнению Геращенко, РФ пытается через провокацию конфликта и эскалацию повлиять на смену "ненавистной им киевской власти".

Также Геращенко добавила, что целью РФ является дискредитация нормандского формата и минского процесса.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что по словам спикера украинского парламента Андрея Парубия, Верховная рада Украины не будет реагировать на проведение фейковых выборов на оккупированном Донбассе постановлениями.

Добавим, по словам президента Украины Петра Порошенко, незаконные "выборы" в ОРДЛО обсудят министры иностранных дел ЕС.