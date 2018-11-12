Незаконні "вибори" в ОРДЛО обговорять міністри закордонних справ ЄС, - Порошенко

Фото: Петр Порошенко (www.president.gov.ua)

Крім ОБСЄ на спеціальне засідання збереться Рада міністрів закордонних справ ЄС

Тема проведення незаконних "виборів" на окупованих територіях Донбасу буде підійматись на найближчому засіданні Ради міністрів закордонних справ ЄС та комітету міністрів Ради Європи. Про це заявив президент України Петро Порошенко під час засідання Ради регіонального розвитку, передає кореспондент РБК-Україна.

"За моїм дорученням сьогодні у Відні скликається постійна Рада ОБСЄ, де на порядку денному буде лише одне питання - незаконні "вибори" і порушення Росією мінських угод. Незаконні "вибори" будуть в порядку денному Ради міністрів закордонних справ Європейського союзу на найближчому засіданні. Незаконні вибори будуть в порядку денному комітету міністрів Ради Європи. Ми вимагаємо негайного скликання Тристороньої контактної групи", - заявив Порошенко.

Нагадаємо, 11 листопада на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей відбулись так звані "вибори" ватажків "Л/ДНР".

Спеціальне засідання Постійної ради ОБСЄ щодо "виборів" на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей відбудеться 12 листопада.

Як повідомляло РБК-Україна, ЦВК визнала "вибори" в ОРДЛО нелегітимними. Вони відбулись з порушеннями Конституції України та виборчого законодавства, тому не мають жодних правових наслідків.