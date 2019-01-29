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Геращенко пояснила, чому Порошенко йде на вибори самовисуванцем

Новини » Вибори 2019    29.01.2019 - 15:51
Геращенко пояснила, чому Порошенко йде на вибори самовисуванцем
Фото: Ірина Геращенко (facebook.com/iryna.gerashchenko)

За словами Геращенко, кандидатуру Порошенко підтримав не лише БПП

Чинний президент України Петро Порошенко йде на вибори самовисуванцем, адже його підтримав не лише БПП. Про це заявила перший віце-спікер Верховної ради Ірина Геращенко, передає кореспондент РБК-Україна.

Заступник голови ВР наголосила, що жодна реформа за 5 років не була прийнята без підтримки "Народного фронту".

"Журналісти поставили запитання, чому Петро Порошенко йде на вибори самовисуванцем. Ви знаєте, ми маємо 50 кандидатів, які йдуть від партій, бо партії кандидати в Раду. Нашого президента підтримує суспільство. Це більш широка підтримка. Звичайно, наша партія "Солідарність" є важливим фундаментом підтримки Порошенка. І я хочу сказати, що жодна реформа в Україні за ці 5 років не відбулася без голосування БПП і "Народного фронту". Я хочу щиро подякувати нашим партнерам – "Народному фронту" за надійне плече, яке ми завжди відчуваємо", - повідомила Геращенко.

Зазначимо, сьогодні Порошенко офіційно заявив, що буде брати участь у виборах президента України, які пройдуть 31 березня 2019 року.

В свою чергу, прем'єр-міністр Володимир Гройсман підтримує рішення президента України Петра Порошенка балотуватися на другий термін.

Раніше джерела РБК-Україна повідомили, що в разі перемоги Порошенка на президентських виборах його команда піде на парламентські вибори єдиним фронтом з Гройсманом. У той же час на даний момент Гройсман не отримав жодних гарантій збереження прем'єрського крісла.

 

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