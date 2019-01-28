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Порошенко і Гройсман можуть разом піти на вибори до Ради, - джерела

Новини » Вибори 2019    28.01.2019 - 11:36
Порошенко і Гройсман можуть разом піти на вибори до Ради, - джерела
Фото: Петро Порошенко та Володимир Гройсман (president.gov.ua)

Гройсман може приєднатися до команди Порошенка у випадку його переобрання

В разі перемоги Петра Порошенка на виборах президента 31 березня 2019 року його команда разом з прем'єром Володимиром Гройсманом піде на парламентські вибори. Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Ближче до фінішу: з чим Петро Порошенко йде на другий президентський термін".

За даними джерела РБК-Україна, у Порошенка і його оточення налагодилися відносини з Гройсманом. За словами учасника президентської команди, відлига настала ще перед новим роком.

"Ми підтримали Гройсмана при голосуванні за бюджет. Йому, на щастя, вдалося уникнути дефолту, чим він дуже задоволений. Адже з МВФ він би не домовився без участі президента, у президента прямий діалог з Лагард (Крістін Лагард, директор розпорядник МВФ, - ред.)", - запевняє один із співрозмовників.

Він також підкреслив, що попередньо сторони домовилися, що у разі перемоги Порошенка вони єдиною командою підуть на парламентські вибори. У той же час на даний момент Гройсман не отримав жодних гарантій збереження прем'єрського крісла.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Порошенка не мають наміру використовувати церковну тему у виборчій кампанії.

Як стало відомо РБК-Україна, в регіонах почали збір підписів за ініціативу Порошенка щодо змін до Конституції про вступ до ЄС і НАТО.

 

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