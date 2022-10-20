В Генштабе заявляют о риске повторного наступления с Беларуси, но цель не Киев

"Угроза восстановления ВС России наступления на северном направлении растет. На этот раз направление наступления может быть изменено западнее белорусско-украинской границы для перерезания основных логистических артерий поставки вооружения и военной техники Украине от стран партнеров", - сказал он.

По его словам, на территории Беларуси продолжаются меры по развертыванию авиационных подразделений, подразделений других родов войск, сил ВС России на соответствующих аэродромах и объектах военной инфраструктуры, в том числе на тех, которые переданы под полный контроль РФ.

"В рамках указанного на территории Беларуси проводятся мероприятия по подготовке к скрытой мобилизации. Белорусь продолжает предоставлять свою территорию для запуска баллистических ракет и дронов, разместила на своих аэродромах самолеты МиГ-31, которые могут быть вооружены крылатыми ракетами типа "Калибр", - добавил Громов.