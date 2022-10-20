У Генштабі заявляють про ризик повторного наступу з Білорусі, але ціль не Київ

"Загроза відновлення ЗС Росії наступу на північному напрямку зростає. Цього разу напрямок наступу може бути змінений на захід біллорусько-українського кордону для перерізання основних логістичних артерій постачання озброєння та військової техніки Україні від країн партнерів", - сказав він.

За його словами, на території Білорусі тривають заходи розгортання авіаційних підрозділів, підрозділів інших родів військ, сил ЗС Росії на відповідних аеродромах та обєктах військової інфраструктури, у тому числі на тих, що передані під повний контроль РФ.

"В рамках зазначеного на території білорусі проводяться заходи з підготовки до прихованої мобілізації. Білорусь продовжує надавати свою територію для запуску балістичних ракет та дронів, розмістила на своїх аеродромах літаки МіГ-31, які можуть бути озброєні крилатими ракетами типу "Калібр", - додав Громов.

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