ua ru
Вс, 16 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Россия перебрасывает в Беларусь самолеты региональной группировки войск

Новина українською →
Минск, Воскресенье 16 октября 2022 15:20
Россия перебрасывает в Беларусь самолеты региональной группировки войск Фото: Россия перебрасывает в Беларусь самолеты региональной группировки войск (facebook.com/aviacionmilitar_am)
Автор: Константин Широкун

Россия начала перебрасывать в Беларусь военные самолеты и вертолеты, которые составят авиационную составляющую региональной группировки войск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Беларуси.

"В Республику Беларусь из Российской Федерации начала прибывать авиационная составляющая региональной группировки сил", - говорится в сообщении пресс-службы.

Сегодня также стало известно, что численность российских военнослужащих в составе совместной группировки войск двух стран составит чуть менее 9 тысяч человек.

Напомним, что вчера в Беларусь прибыли первые эшелоны с российскими оккупантами. Их передислокация из РФ на белорусскую территорию связано с совместным развертыванием войск этих стран.

Также ранее мы писали, что Россия и Беларусь готовят совместное развертывание войск. Об этом договорились глава белорусского режима Александр Лукашенко и президент РФ Владимир Путин 10 октября.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Беларусь Российская Федерация Вторжение России в Украину
NEWS
Украинские защитники отбили атаки врага на трех направлениях, - Генштаб
Украинские защитники отбили атаки врага на трех направлениях, - Генштаб
DAILY
Защитник "Азовстали" Виталий Мурдза: Снова вернусь в строй, война не закончилась
Роман Чернышевкорреспондент Защитник "Азовстали" Виталий Мурдза: Снова вернусь в строй, война не закончилась