В Беларуси проходит скрытая мобилизация, - Генштаб

В Беларуси продолжается скрытая мобилизация в Вооруженные силы под видом учебных сборов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ.

"Под видом учебных сборов продолжаются мероприятия скрытой мобилизации в Вооруженные силы Беларуси. По имеющейся информации, проходят мероприятия подготовки операторов зенитных ракетных систем и экипажей танков", - сказано в сообщении.

Напомним, лидер белорусского режима Александр Лукашенко и российский диктатор Владимир Путин договорились о размещении солдат РФ на территории Беларуси в рамках развертывания региональной группировки войск.

В Беларусь уже прибыли первые эшелоны с российскими военными. Кроме того, РФ начала перекидывать в страну военные самолеты и вертолеты, которые составят авиационную составляющую региональной группировки войск.

Сообщалось, что в Беларусь прибудут около 9 тысяч российских солдат в рамках совместного развертывания войск двух стран.

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