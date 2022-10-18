ua ru
Вт, 18 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Беларуси проходит скрытая мобилизация, - Генштаб

Новина українською →
Вторник 18 октября 2022 19:06
В Беларуси проходит скрытая мобилизация, - Генштаб Фото: в Беларуси проходит скрытая мобилизация (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

В Беларуси продолжается скрытая мобилизация в Вооруженные силы под видом учебных сборов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ.

"Под видом учебных сборов продолжаются мероприятия скрытой мобилизации в Вооруженные силы Беларуси. По имеющейся информации, проходят мероприятия подготовки операторов зенитных ракетных систем и экипажей танков", - сказано в сообщении.

Напомним, лидер белорусского режима Александр Лукашенко и российский диктатор Владимир Путин договорились о размещении солдат РФ на территории Беларуси в рамках развертывания региональной группировки войск.

В Беларусь уже прибыли первые эшелоны с российскими военными. Кроме того, РФ начала перекидывать в страну военные самолеты и вертолеты, которые составят авиационную составляющую региональной группировки войск.

Сообщалось, что в Беларусь прибудут около 9 тысяч российских солдат в рамках совместного развертывания войск двух стран.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Беларусь
NEWS
Новая атака по украинским городам: что известно на данный момент
Новая атака по украинским городам: что известно на данный момент
DAILY
Купол для Украины. Как защитить небо от российских ракет и иранских дронов
Юлия Акимовакорреспондент Купол для Украины. Как защитить небо от российских ракет и иранских дронов