В Генштабе показали эффектные кадры боев в Покровске

Четверг 13 ноября 2025 08:30
UA EN RU
В Генштабе показали эффектные кадры боев в Покровске Фото: в Генштабе показали эффектные кадры боев в Покровске (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Генеральном штабе ВСУ показали кадры боевых действий в Покровске Донецкой области, на которых украинские воины наносят поражение россиянам на возвращают ранее утраченные позиции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генштаба ВСУ.

Отмечается, что штурмовые действия в Покровской городской агломерации проводили бойцы 425 отдельного штурмового полка ВСУ.

На кадрах можно заметить использование гусеничной техники в логистике, а также ликвидацию российских военных.

Бои за Покровск и Мирноград

Напомним, в последние недели эпицентром боев в Донецкой области остается Покровское направление. Российские войска пытаются окружить город Покровск с нескольких направлений и для этого перебрасывают туда дополнительные силы.

Так, россияне использовали неблагоприятные погодные условия, в частности густой туман и проникли в Покровск. Сейчас в городе находится более 300 захватчиков.

Представитель Генерального штаба ВСУ майор Андрей Ковалев в комментарии РБК-Украина сообщил, что ВСУ уверенно держат свои позиции и уничтожают российских оккупантов на подступах к Мирнограду и в городской застройке Покровска.

На днях российские войска на трассе Селидово-Покровск осуществили массированный штурм Покровска на легкой технике. Он имел частичный успех.

Также ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что украинские защитники продолжают оборонять Покровск. Сейчас о контроле российских оккупантов над городом или оперативном окружении Сил обороны Украины речь не идет.

По его словам, стабилизация обстановки в районе Покровско-Мирноградской операции зависит от уровня взаимодействия и слаженности действий органов военного управления, частей и подразделений, привлеченных к выполнению боевых задач.

