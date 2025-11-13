ua en ru
Чт, 13 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Енергоатом Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

У Генштабі показали ефектні кадри боїв у Покровську

Четвер 13 листопада 2025 08:30
UA EN RU
У Генштабі показали ефектні кадри боїв у Покровську Фото: у Генштабі показали ефектні кадри боїв у Покровську (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У Генеральному штабі ЗСУ показали кадри бойових дій у Покровську Донецької області, на яких українські воїни наносять ураження росіянам на повертають раніше втрачені позиції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Генштабу ЗСУ.

Зазначається, що штурмові дії у Покровській міській агломерації проводили бійці 425 окремого штурмового полку ЗСУ.

На кадрах можна помітити використання гусеничної техніки у логістиці, а також ліквідацію російських військових.

Бої за Покровськ та Мирноград

Нагадаємо, в останні тижні епіцентром боїв у Донецькій області залишається Покровський напрямок. Російські війська намагаються оточити місто Покровськ з кількох напрямків і для цього перекидають туди додаткові сили.

Так, росіяни використали несприятливі погодні умови, зокрема густий туман та проникли у Покровськ. Наразі у місті перебуває понад 300 загарбників.

Речник Генерального штабу ЗСУ майор Андрій Ковальов у коментарі РБК-Україна повідомив, що ЗСУ впевнено тримають свої позиції та знищують російських окупантів на підступах до Мирнограда та у міській забудові Покровська.

Днями російські війська на трасі Селідове-Покровськ здійснили масований штурм Покровська на легкій техніці. Він мав частковий успіх.

Також раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що українські захисники продовжують обороняти Покровськ. Наразі про контроль російських окупантів над містом або оперативне оточення Сил оборони України не йдеться.

За його словами, стабілізація обстановки в районі Покровсько-Мирноградської операції залежить від рівня взаємодії та злагодженості дій органів військового управління, частин і підрозділів, залучених до виконання бойових завдань.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вторгнення Росії до України Покровськ Донецька область ВСУ
Новини
Де і як сьогодні в Україні вимикають світло? Список областей та графіки
Де і як сьогодні в Україні вимикають світло? Список областей та графіки
Аналітика
Поганий вибір. Як влада реагує на скандал із "плівками Міндіча" і до чого це призведе
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Поганий вибір. Як влада реагує на скандал із "плівками Міндіча" і до чого це призведе