У Генштабі показали ефектні кадри боїв у Покровську

У Генеральному штабі ЗСУ показали кадри бойових дій у Покровську Донецької області, на яких українські воїни наносять ураження росіянам на повертають раніше втрачені позиції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Генштабу ЗСУ.

На кадрах можна помітити використання гусеничної техніки у логістиці, а також ліквідацію російських військових.

Зазначається, що штурмові дії у Покровській міській агломерації проводили бійці 425 окремого штурмового полку ЗСУ.

Бої за Покровськ та Мирноград

Нагадаємо, в останні тижні епіцентром боїв у Донецькій області залишається Покровський напрямок. Російські війська намагаються оточити місто Покровськ з кількох напрямків і для цього перекидають туди додаткові сили.

Так, росіяни використали несприятливі погодні умови, зокрема густий туман та проникли у Покровськ. Наразі у місті перебуває понад 300 загарбників.

Речник Генерального штабу ЗСУ майор Андрій Ковальов у коментарі РБК-Україна повідомив, що ЗСУ впевнено тримають свої позиції та знищують російських окупантів на підступах до Мирнограда та у міській забудові Покровська.

Днями російські війська на трасі Селідове-Покровськ здійснили масований штурм Покровська на легкій техніці. Він мав частковий успіх.

Також раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що українські захисники продовжують обороняти Покровськ. Наразі про контроль російських окупантів над містом або оперативне оточення Сил оборони України не йдеться.

За його словами, стабілізація обстановки в районі Покровсько-Мирноградської операції залежить від рівня взаємодії та злагодженості дій органів військового управління, частин і підрозділів, залучених до виконання бойових завдань.