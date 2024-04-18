Архивное фото: Генштаб показал видео пуска ракет по аэродрому в Джанкое (Getty Images)

Силы обороны Украины для удара по аэродрому в оккупированном Джанкое использовали ракеты. Их запуск удалось зафиксировать на видео.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Военные отмечают, что в ночь с 16 на 17 апреля Силы обороны Украины нанесли ракетный удар и поразили определенные российские военные цели на территории оккупированного Крыма. В ночь с 16 на 17 апреля Силы обороны Украины нанесли ракетный удар и поразили определенные российские военные цели на территории временно оккупированной Автономной Республики Крым.



Подробнее: https://t.co/4lYSyQNWL8 pic.twitter.com/GfKNG5Dk3f — Генеральный штаб ВСУ (@GeneralStaffUA) April 18, 2024 "В результате, у врага "отминусованы" 4 пусковые установки С-400, пункт управления средствами ПВО, три РЛС, аппаратура наблюдения за воздушным пространством "Фундамент-М", - пишет Генштаб. В ведомстве уточнили, что количество пораженных летательных аппаратов и личного состава противник тщательно скрывает. Генштаб пояснил, что это нанесло вражеским войскам неожиданные ими потери в вооружении и военной технике, а боевой потенциал оккупантов чувствительно снизился.