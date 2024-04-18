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Генштаб показал видео пуска ракет по аэродрому в Джанкое

Украина, Четверг 18 апреля 2024 16:07
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Генштаб показал видео пуска ракет по аэродрому в Джанкое Архивное фото: Генштаб показал видео пуска ракет по аэродрому в Джанкое (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Силы обороны Украины для удара по аэродрому в оккупированном Джанкое использовали ракеты. Их запуск удалось зафиксировать на видео.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Военные отмечают, что в ночь с 16 на 17 апреля Силы обороны Украины нанесли ракетный удар и поразили определенные российские военные цели на территории оккупированного Крыма.

"В результате, у врага "отминусованы" 4 пусковые установки С-400, пункт управления средствами ПВО, три РЛС, аппаратура наблюдения за воздушным пространством "Фундамент-М", - пишет Генштаб.

В ведомстве уточнили, что количество пораженных летательных аппаратов и личного состава противник тщательно скрывает.

Генштаб пояснил, что это нанесло вражеским войскам неожиданные ими потери в вооружении и военной технике, а боевой потенциал оккупантов чувствительно снизился.

Удар по Джанкою

Ранее украинские войска нанесли удар по аэродрому в Джанкое, а спутник зафиксировал шесть очагов огня после этого.

Затем президент Владимир Зеленский подтвердил удар по Джанкой и поблагодарил военных за проделанную работу.

Сегодня Главное управление разведки Минобороны Украины рассказало о потерях оккупантов из-за удара по аэродрому в Джанкое.

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