Спутник зафиксировал шесть очагов пожара на аэродроме в Джанкое после ночных взрывов
Спутник зафиксировал шесть очагов огня на территории аэродрома в Джанкое во временно оккупированном Крыму. Ночью 17 апреля там раздавались взрывы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Крымский ветер".
Спутник VIIRS/Suomi NPP зафиксировал шесть очагов мощных пожаров в Джанкое. Огонь был на территории военного аэродрома, который активно используют оккупанты.
Как отмечает Telegram-канал, спутниковый снимок был сделан в 03:41.
Фото: в Джанкое после ночных взрывов мощный пожар (t.me/Crimeanwind)
Ночные взрывы в Крыму
В ночь на 17 апреля в Джанкое, расположенном на севере оккупированного Крыма, раздались мощные взрывы. Кроме того, в сети публиковали кадры мощного пожара, вспыхнувшего в районе аэродрома.
Напомним, что в Джанкое находится аэродром, который используют россияне. Из открытых источников известно, что там базируется 39-й вертолетный полк 27-й смешанной авиационной дивизии 4-го командования ВВС и ПВО Южного военного округа РФ. По предварительным данным, речь идет о трех авиационных эскадрильях.
Также в сети отмечают, что в Джанкое также фиксировали размещение вражеских зенитных установок С-300/С-400.
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