Спутник зафиксировал шесть очагов пожара на аэродроме в Джанкое после ночных взрывов

Спутник зафиксировал шесть очагов огня на территории аэродрома в Джанкое во временно оккупированном Крыму. Ночью 17 апреля там раздавались взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Крымский ветер".

Как отмечает Telegram-канал, спутниковый снимок был сделан в 03:41.

Спутник VIIRS/Suomi NPP зафиксировал шесть очагов мощных пожаров в Джанкое. Огонь был на территории военного аэродрома, который активно используют оккупанты.

Ночные взрывы в Крыму

В ночь на 17 апреля в Джанкое, расположенном на севере оккупированного Крыма, раздались мощные взрывы. Кроме того, в сети публиковали кадры мощного пожара, вспыхнувшего в районе аэродрома.

Напомним, что в Джанкое находится аэродром, который используют россияне. Из открытых источников известно, что там базируется 39-й вертолетный полк 27-й смешанной авиационной дивизии 4-го командования ВВС и ПВО Южного военного округа РФ. По предварительным данным, речь идет о трех авиационных эскадрильях.

Также в сети отмечают, что в Джанкое также фиксировали размещение вражеских зенитных установок С-300/С-400.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.