Архівне фото: Генштаб показав відео пуску ракет по аеродрому в Джанкої (Getty Images)

Сили оборони України для удару по аеродрому в окупованому Джанкої використовували ракети. Їхній запуск вдалося зафіксувати на відео.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Військові зазначають, що в ніч з 16 на 17 квітня Сили оборони України завдали ракетного удару та вразили певні російські військові цілі на території окупованого Криму. У ніч з 16 на 17 квітня Сили оборони України завдали ракетного удару та уразили визначені російські воєнні цілі на території тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим.



Докладніше:https://t.co/4lYSyQNWL8 pic.twitter.com/GfKNG5Dk3f — Генеральний штаб ЗСУ (@GeneralStaffUA) April 18, 2024 "В результаті, у ворога "відмінусовано" 4 пускові установки С-400, пункт управління засобами ППО, три РЛС, апаратура спостереження за повітряним простором "Фундамент-М", - пише Генштаб. У відомстві уточнили, що кількість уражених літальних апаратів і особового складу противник ретельно приховує. Генштаб пояснив, що це завдало ворожим військам неочікуваних ними втрат в озброєнні та військовій техніці, а бойовий потенціал окупантів чутливо понизився.