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Генштаб показав відео пуску ракет по аеродрому в Джанкої

Україна, Четвер 18 квітня 2024 16:07
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Генштаб показав відео пуску ракет по аеродрому в Джанкої Архівне фото: Генштаб показав відео пуску ракет по аеродрому в Джанкої (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Сили оборони України для удару по аеродрому в окупованому Джанкої використовували ракети. Їхній запуск вдалося зафіксувати на відео.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Військові зазначають, що в ніч з 16 на 17 квітня Сили оборони України завдали ракетного удару та вразили певні російські військові цілі на території окупованого Криму.

"В результаті, у ворога "відмінусовано" 4 пускові установки С-400, пункт управління засобами ППО, три РЛС, апаратура спостереження за повітряним простором "Фундамент-М", - пише Генштаб.

У відомстві уточнили, що кількість уражених літальних апаратів і особового складу противник ретельно приховує.

Генштаб пояснив, що це завдало ворожим військам неочікуваних ними втрат в озброєнні та військовій техніці, а бойовий потенціал окупантів чутливо понизився.

Удар по Джанкою

Раніше українські війська завдали удару по аеродрому в Джанкої, а супутник зафіксував шість осередків вогню після цього.

Потім президент Володимир Зеленський підтвердив удар по Джанкою і подякував військовим за виконану роботу.

Сьогодні Головне управління розвідки Міноборони України розповіло про втрати окупантів через удар по аеродрому в Джанкої.

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Генштаб показав відео пуску ракет по аеродрому в Джанкої
Генштаб показав відео пуску ракет по аеродрому в Джанкої
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