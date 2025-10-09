ua en ru
Главная » Новости » Война в Украине

Генштаб показал кадры зачистки Купянска от оккупантов

Купянск, Харьковская область, Четверг 09 октября 2025 19:36
Генштаб показал кадры зачистки Купянска от оккупантов Фото: Генштаб показал кадры зачистки Купянска (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Украинские воины успешно зачистили Купянск Харьковской области от российских оккупантов. Генштаб показал кадры уничтожения врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генерального штаба ВСУ.

Как отметили в Генштабе, на видео показано выполнение ударно-поисковых задач по назначению, а проще - уничтожение врага в Купянске.

Успешно выполнили боевую задачу воины 19 Центра специального назначения ВСП.

Ситуация на Купянском направлении

Напомним, в последние недели обстановка на Купянском направлении значительно осложнилась. Российские оккупанты пытаются проникнуть в город через подземные коммуникации, но все их попытки постоянно отбивают.

Обстрелы труб и других путей не останавливают врага, который продолжает попытки захватить Купянск.

Недавно появилась информация, что россияне якобы дошли до центра города, однако ее опровергли - в центре Купянска оккупантов нет.

В американском Институте изучения войны сообщали, что армия РФ не контролирует ни один район Купянска, но диверсионная и разведывательная активность в городе остается высокой.

По данным Генштаба, сегодня, 9 октября, на Купянском направлении Силы обороны отбили четыре атаки врага в районе Степной Новоселовки, Купянска и Ивановки, еще два боестолкновения продолжаются.

Вчера, 8 октября, операторы Сил специальных операций Украины сорвали попытку продвижения российских войск на Купянском направлении. Во время операции бойцы 8-го полка ССО уничтожили трех оккупантов.

