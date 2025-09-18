В ЦПД дали ответ, есть ли россияне в центре Купянска
В Купянске Харьковской области проходит контрдиверсионная операция, идут поисковые действия, большое количество россиян уничтожено. В центре города врага нет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрея Коваленко и начальника МВА Андрея Беседина в эфире телемарафона.
"Русских в центре Купянска, по состоянию на сейчас, нет. Тяжелые бои за Купянск продолжаются", - сообщил Коваленко.
Беседин, комментируя ситуацию вокруг Купянска, рассказал, что Силы обороны максимально контролируют ситуацию, дают достойный отпор и стараются не дать противнику заходить в город.
"А это возможно, к сожалению, сделать, потому что линия фронта достаточно близко - менее километра от границы Купянска", - отметил он.
По словам руководителя МВА, в Купянской громаде сейчас остаются 1740 жителей, на правобережье города - 734. Там нет воды, газа и света, социальная инфраструктура отсутствует, а ее восстановление практически невозможно.
Напомним, ранее появилась информация, что россияне уже дошли до центра Купянска и там идут бои.
Ситуация в Купянске
Напомним, недавно появилась информация, что россияне уже дошли до центра Купянска и там продолжаются бои. Однако спикер ОСУВ "Днепр", подполковник Алексей Бельский заверил, что такая информация является ложной.
По его словам, в северной части города продолжается операция по блокированию и уничтожению оккупантов, которые инфильтрировались в Купянск.
Ситуация в Купянске осложнилась после того, как российским войскам удалось приблизиться к городу через подземные коммуникационные трубы.
По данным аналитиков проекта DeepState, для перемещения под землей враг использовал специальные лежанки на колесах и электросамокаты.
Накануне командир 429-го отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко сообщал, что в городе находится значительное количество российских ДРГ.
О намерениях РФ захватить Купянск в осенне-зимний РБК-Украина рассказывало в отдельном материале "Осеннее наступление РФ: где ударят россияне и какие угрозы для Украины".