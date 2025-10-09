ua en ru
Генштаб показав кадри зачистки Куп'янська від окупантів

Куп‘янськ, Харківська область, Четвер 09 жовтня 2025 19:36
Генштаб показав кадри зачистки Куп'янська від окупантів Фото: Генштаб показав кадри зачистки Куп'янська (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Українські воїни успішно зачистили Куп'янськ Харківської області від російських окупантів. Генштаб показав кадри знищення ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Генерального штабу ЗСУ.

Як зазначили у Генштабі, на відео показано виконання ударно-пошукових завдань за призначенням, а простіше - знищення ворога в Куп'янську.

Успішно виконали бойове завдання воїни 19 Центру спеціального призначення ВСП.

Ситуація на Куп'янському напрямку

Нагадаємо, останніми тижнями обстановка на Куп’янському напрямку значно ускладнилася. Російські окупанти намагаються проникнути в місто через підземні комунікації, але всі їхні спроби постійно відбивають.

Обстріли труб та інших шляхів не зупиняють ворога, який продовжує спроби захопити Куп’янськ.

Нещодавно з’явилася інформація, що росіяни нібито дійшли до центру міста, проте її спростували - в центрі Куп’янська окупантів немає.

В американському Інституті вивчення війни повідомляли, що армія РФ не контролює жоден район Куп'янська, але диверсійна та розвідувальна активність у місті залишається високою.

За даними Генштабу, сьогодні, 9 жовтня, на Куп’янському напрямку Сили оборони відбили чотири атаки ворога в районі Степової Новоселівки, Куп’янська та Іванівки, ще два боєзіткнення триває.

Вчора, 8 жовтня, оператори Сил спеціальних операцій України зірвали спробу просування російських військ на Куп’янському напрямку. Під час операції бійці 8-го полку ССО знищили трьох окупантів.

