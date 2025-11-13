Генштаб показал, как ракеты "Фламинго" и дроны ударили по России и оккупированным территориям

По данным Генштаба, на временно оккупированной части Крыма зафиксировано попадание по предприятию хранения нефтепродуктов "Морской нефтяной терминал", по стоянке вертолетов и местам хранения и подготовки БПЛА на аэродроме "Кировское", а также по радиолокационной станции ПВО в районе Евпатории.

На временно оккупированной территории Запорожской области поражены нефтебаза в районе Бердянска и передовые пункты управления 5-й общевойсковой армии и 127-й мотострелковой дивизии российских оккупационных сил.

Кроме того, наносились удары по объектам уже на территории Российской Федерации. Степень нанесенного ущерба пока уточняется.

Генштаб подчеркнул, что Силы обороны продолжают системное огневое поражение объектов, которые задействованы в обеспечении российской оккупационной армии.

"Для нанесения комплексных ударов применяются ударные БПЛА, реактивные дроны и ракеты различных типов. Так, минувшей ночью состоялись пуски ряда средств дальнего поражения, среди которых отечественные разработки "Фламинго", "Барс", "Лютый", - говорится в сообщении.