Генштаб показав, як ракети "Фламінго" та дрони вдарили по Росії і окупованих територіях

За даними Генштабу, на тимчасово окупованій частині Криму зафіксовано влучання по підприємству зберігання нафтопродуктів "Морской нефтяной терминал", по стоянці гелікоптерів та місцях зберігання й підготовки БпЛА на аеродромі "Кіровське", а також по радіолокаційній станції ППО в районі Євпаторії.

На тимчасово окупованій території Запорізької області уражено нафтобазу в районі Бердянська та передові пункти управління 5-ї загальновійськової армії й 127-ї мотострілецької дивізії російських окупаційних сил.

Окрім того, наносилися удари по об’єктах вже на території Російської Федерації. Ступінь завданих збитків наразі уточнюється.

Генштаб підкреслив, що Сили оборони продовжують системне вогневе ураження об’єктів, які задіяні в забезпеченні російської окупаційної армії.

"Для завдання комплексних ударів застосовуються ударні БпЛА, реактивні дрони та ракети різних типів. Так, минулої ночі відбулися пуски низки засобів дальнього ураження, серед яких вітчизняні розробки "Фламінго", "Барс", "Лютий", - йдеться у повідомленні.