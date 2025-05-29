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Германия предоставит Украине помощь на 5 млрд евро: на какое оружие пойдут средства

Четверг 29 мая 2025 17:50
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Германия предоставит Украине помощь на 5 млрд евро: на какое оружие пойдут средства Фото: министр обороны Германии Борис Писториус (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Германия вчера объявила о новом пакете военной помощи Украине на сумму примерно 5 миллиардов евро. Деньги пойдут на оружие и ремонт техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на WELT.

Как пишет издание, часть денег будет направлена на финансирование украинских дальнобойных беспилотников.

Источники газеты из правительственных кругов сообщили, что Украина ну мае обратилась в министерство обороны Германии с просьбой профинансировать производство дальнобойных дронов типов "Барс" и Ан-196 "Лютый", а также беспилотников типа Flamingo. Правительство Германии это поддержало - на это может уйти около 400 миллионов евро.

Несмотря на это, Германия все еще избегает вопросов о поставках крылатой ракеты Taurus с дальностью 500-600 километров, и этим лишь усиливает политическую дискуссию. Однако теперь есть сомнения, что Украине понадобятся Taurus, ведь украинские беспилотники уже достигают подобной дальности. "Лютый" преодолевает до 600 километров, а ракета-дрон "Барс" - до 800 километров.

Также средства будут направлены на поставку четырех систем Iris-T от Diehl. Ведь оборонная компания KNDS получит контракт на ремонт техники, в частности на ремонт зенитных установок Gepard. Ремонтировать технику будут в Украине.

Taurus от Германии

Ранее немецкие СМИ писали о том, что Германия якобы решила засекретить поставки оружия в Украину. Ранее вся поддержка Берлина была открытой и размещалась в интернете.

Вчера же Украина и Германия подписали соглашение о финансировании дальнобойного оружия украинского производства. Объем финансирования составит 5 миллиардов евро.

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