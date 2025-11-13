Генштаб показал, как ракеты "Фламинго" и дроны ударили по России и оккупированным территориям
В ночь на 13 ноября украинским оружием поражен ряд важных объектов в России и на оккупированных территориях. Для атаки применяли ракеты "Фламинго" и дроны "Барс" и "Ярость".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
По данным Генштаба, на временно оккупированной части Крыма зафиксировано попадание по предприятию хранения нефтепродуктов "Морской нефтяной терминал", по стоянке вертолетов и местам хранения и подготовки БПЛА на аэродроме "Кировское", а также по радиолокационной станции ПВО в районе Евпатории.
На временно оккупированной территории Запорожской области поражены нефтебаза в районе Бердянска и передовые пункты управления 5-й общевойсковой армии и 127-й мотострелковой дивизии российских оккупационных сил.
Кроме того, наносились удары по объектам уже на территории Российской Федерации. Степень нанесенного ущерба пока уточняется.
Генштаб подчеркнул, что Силы обороны продолжают системное огневое поражение объектов, которые задействованы в обеспечении российской оккупационной армии.
"Для нанесения комплексных ударов применяются ударные БПЛА, реактивные дроны и ракеты различных типов. Так, минувшей ночью состоялись пуски ряда средств дальнего поражения, среди которых отечественные разработки "Фламинго", "Барс", "Лютый", - говорится в сообщении.
Украинское оружие
Напомним, в мае СМИ сообщали, что Украина обратилась в Минобороны Германии с просьбой профинансировать производство дальнобойных дронов типов "Барс" и Ан-196 "Лютый", а также ракет Flamingo. Берлин поддержал эту инициативу - на проект могли выделить около 400 миллионов евро.
Также Украина и Германия подписали соглашение о финансировании производства украинского дальнобойного оружия на сумму 5 миллиардов евро.
В августе стало известно, что Украина начала серийное производство крылатых ракет "Фламинго" с дальностью полета до 3000 километров.
Уже 31 августа появилась информация, что эти ракеты поразили российские цели во временно оккупированном Крыму, в частности базу пограничников, подчиненную ФСБ РФ После этого министр обороны Украины Денис Шмыгаль заявил, что это очень мощное оружие.