Неизвестные дроны атаковали Саратовский НПЗ: на объекте вспыхнул пожар
В ночь на 13 декабря неизвестные дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод в российском Саратове. Известно, что НПЗ только недавно возобновил свою работу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.
Что известно об атаке на Саратовский НПЗ?
В ночь на 13 декабря местные сообщили о взрывах и возможных попаданиях на территории Саратовского нефтеперерабатывающего завода. По их словам, в небе наблюдалась яркая вспышка, сопровождавшаяся громкими взрывами.
По предварительной информации, по вероятным прилетам в районе одного из промышленных объектов к месту событий выехали спасатели.
Отметим, что губернатор Саратовской области Роман Бусаргин перед атакой предупреждал в своем Telegram об опасности дронов, а уже после обстрела написал, что якобы был поражен "объект гражданской инфраструктуры". Какой именно объект - Бусаргин не уточнял.
Атаки на Саратовский НПЗ
Отметим, Саратовский НПЗ в России был атакован дронами неоднократно - иногда после обстрелов, которые подтверждал Генштаб ВСУ, на объекте воспламенялись пожары.
Работа НПЗ была приостановлена и его восстанавливали, но вскоре следовали следующие удары. К примеру, 28 ноября сообщалось, что был атакован Саратовский НПЗ и еще один объект в Крыму.
НПЗ в Саратове - предприятие, которое выпускает более 20 видов нефтепродуктов: бензины, мазут, дизельное топливо, серу техническую и тому подобное. Оно привлечено к обеспечению потребностей российской оккупационной армии.