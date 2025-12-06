Силы обороны поразили Рязанский НПЗ и завод по изготовлению корпусов для снарядов

В ночь на 6 декабря 2025 года подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по военно значимым объектам в Рязанской области РФ и на временно оккупированной Луганской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ в Telegram.