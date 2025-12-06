Силы обороны поразили Рязанский НПЗ и завод по изготовлению корпусов для снарядов
В ночь на 6 декабря 2025 года подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по военно значимым объектам в Рязанской области РФ и на временно оккупированной Луганской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ в Telegram.
По официальной информации, украинские силы поразили инфраструктуру Рязанского нефтеперерабатывающего завода. Сообщается о "попадании в цель и поражении установки низкотемпературной изомеризации", степень повреждений сейчас устанавливается.
На предприятии с проектной мощностью 17,1 млн тонн нефти в год производят бензины различных марок, реактивное топливо и дизельное топливо, а сам завод "задействован в обеспечении вооруженных сил российских оккупантов".
Кроме того, украинские силы нанесли удар по Алчевскому металлургическому комбинату на временно оккупированной территории Луганской области.
Это предприятие отмечается как производитель "комплектующих (корпусов) для снарядов по заказу министерства обороны РФ". Зафиксировано попадание и пожар на объекте, масштабы разрушений уточняются.
Атаки на российские нефтебазы и НПЗ
В ночь на 3 декабря дроны нанесли удары по нефтебазам в районе Воронежа и в Тамбовской области России, после чего на объектах вспыхнули пожары.
В Краснодарском крае в ночь на 30 ноября беспилотники атаковали Славянский нефтеперерабатывающий завод.
Также в ночь на 29 ноября Силы обороны Украины вывели из строя Афипский НПЗ, авиаремонтный завод и морской нефтяной терминал на территории РФ.
Накануне, в ночь на 28 ноября, украинские военные нанесли удары по НПЗ в Саратовской области, по месту хранения беспилотников на аэродроме "Саки" и по ряду других военных объектов.
За день до этого в Новокуйбышевске Самарской области прогремели взрывы - город атаковали неизвестные дроны, а целью стал местный нефтеперерабатывающий завод.
Также 25 ноября украинские дроны и ракеты поразили несколько ключевых предприятий и военных целей в РФ, включая самолеты и нефтеперерабатывающие объекты.