Взрывы и пожар на предприятии: в России заявили о массированной атаке дронов на Рязань

Четверг 23 октября 2025 10:45
UA EN RU
Взрывы и пожар на предприятии: в России заявили о массированной атаке дронов на Рязань Фото: в России заявили о массированной атаке дронов на Рязань (mchs_official)
Автор: Ірина Глухова

В России в ночь на 23 октября было шумно в Рязанской области. В результате атаки беспилотников на территории одного из предприятий возник пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российский Telegram-канал Astra.

По словам местного губернатора, российская ПВО якобы уничтожила 14 дронов, но обломки вызвали возгорание.

"Сегодня ночью средствами ПВО над территорией Рязанской области уничтожено 14 БпЛА. Из-за падения обломков произошло возгорание на территории одного предприятия... На месте работают оперативные службы", - сообщил губернатор.

Он добавил, что пострадавших нет, а материальный ущерб еще оценивается.

Местные жители предполагают, что мишенью стал Рязанский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) - один из крупнейших в России. Предприятие перерабатывает более 17 миллионов тонн нефти в год и играет ключевую роль в обеспечении топливом российских войск.

Атаки на Рязанский НПЗ

Рязанский НПЗ не впервые подвергается атакам дронов. С начала 2025 года предприятие по меньшей мере пять раз становилось мишенью беспилотников. Одна из самых масштабных атак произошла 24 января этого года - тогда загорелись три резервуара с топливом и производственный цех.

В ночь на 5 сентября подразделения Сил беспилотных систем во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны вновь поразили Рязанский нефтеперерабатывающий завод. тогда было зафиксировано попадание в установку первичной переработки нефти.

Удар по этому же объекту официально подтвердил командир аэроразведки "Мадьяр" Роберт Бровди, отметив, что атаку осуществили подразделения СБУ. В результате этих действий была существенно повреждена инфраструктура завода.

Ранее, в марте и мае 2024 года, дроны также атаковали этот НПЗ, вызвав мощные пожары. По данным Генштаба, удары по нефтеперерабатывающим объектам РФ имеют целью снизить способность России обеспечивать армию топливом и подорвать ее экономическую стабильность.

Также сообщалось, что 26 августа на территории Рязанской области произошел мощный взрыв на магистральном нефтепроводе "Рязань-Москва", который является одним из ключевых источников поставок нефтепродуктов в Москву.

