ua en ru
Ср, 15 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Трампа Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Генштаб подтвердил удар по нефтяному терминалу в Крыму и уничтожение еще трех объектов РФ

Киев, Среда 15 октября 2025 10:10
UA EN RU
Генштаб подтвердил удар по нефтяному терминалу в Крыму и уничтожение еще трех объектов РФ Иллюстративное фото: силы обороны продолжают уничтожать вражеские объекты (facebook com SecurSerUkraine)
Автор: Маловичко Юлия

Генштаб ВСУ подтвердил удар по нефтяному терминалу в оккупированном Крыму, а также поражение еще нескольких вражеских объектов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Генштаба.

Удар по нефтяному терминалу в Феодосии

"По уточненным данным, подтверждено повторное поражение в ночь на 13 октября 2025 года предприятия "Морской нефтяной терминал" во временно оккупированной Феодосии, ВОТ АР Крым", - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что нефтяной терминал в Феодосии является важным логистическим звеном в обеспечении армии врага горюче-смазочными материалами. Общий объем нефтепродуктов, которые могли храниться в резервуарах, составляет около 193 тыс. куб. м.

Также Генштаб напоминает, что тогда в результате удара по нефтяному терминалу врага было повреждено 16 резервуаров с горючим, которые уцелели после предыдущей атаки. На территории предприятия вспыхнул масштабный пожар.

Поражение еще нескольких объектов РФ

Также в Генштабе подтвердили поражение еще трех объектов врага.

Речь идет о радиолокационной станции РЛС П-18 в Крыму и пункте управления дронами на оккупированной территории Херсонщины.

Еще известно, что Силы обороны уничтожили склад боеприпасов россиян в районе Макеевки в Донецкой области.

Генштаб подтвердил удар по нефтяному терминалу в Крыму и уничтожение еще трех объектов РФ

Фото: Силы обороны уничтожают стратегические объекты РФ (t.me/GeneralStaffZSU)

Силы обороны спецопераций ВСУ уничтожают вражеские объекты

Напомним, в ночь на 13 октября украинские дроны ударили по ряду объектов во временно оккупированном Крыму, которые работают на войну против Украины.

Речь идет о нефтяном терминале в Феодосии и подстанции врага.

Также сообщалось о первом ударе по нефтяному терминалу в Феодосии, что Генштаб также подтвердил 6 октября. Тогда возник пожар, который не могли погасить несколько дней.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Крым Генштаб ВСУ
Новости
Рютте ответил, могут ли страны НАТО самостоятельно сбивать дроны и обратился к РФ
Рютте ответил, могут ли страны НАТО самостоятельно сбивать дроны и обратился к РФ
Аналитика
"Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит
Дмитрий Левицкийкорреспондент РБК-Украина "Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит