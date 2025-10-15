ua en ru
Генштаб підтвердив удар по нафтовому терміналу в Криму та знищення ще трьох об'єктів РФ

Киів, Середа 15 жовтня 2025 10:10
Генштаб підтвердив удар по нафтовому терміналу в Криму та знищення ще трьох об'єктів РФ Ілюстративне фото: сили оборони продовжують нищити ворожі об'єкти (facebook com SecurSerUkraine)
Автор: Маловічко Юлія

Генштаб ЗСУ підтвердив удар по нафтовому терміналу в окупованому Криму, а також ураження ще кількох ворожих об'єктів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Генштабу.

Удар по нафтовому терміналу в Феодосії

"За уточненими даними, підтверджено повторне ураження в ніч на 13 жовтня 2025 року підприємства "Морской нєфтяной тєрмінал" у тимчасово окупованій Феодосії, ТОТ АР Крим", - повідомили в пресслужбі.

Зазначається, що нафтовий термінал у Феодосії є важливою логістичною ланкою в забезпеченні армії ворога пально-мастильними матеріалами. Загальний об’єм нафтопродуктів, що могли зберігатися в резервуарах, становить близько 193 тис. куб. м.

Також Генштаб нагадує, що тоді в результаті удару по нафтовому терміналу ворога було пошкоджено 16 резервуарів з пальним, які вціліли після попередньої атаки. На території підприємства спалахнула масштабна пожежа.

Ураження ще кількох об'єктів РФ

Також в Генштабі підтвердили ураження ще трьох об'єктів ворога.

Мова йде про радіолокаційну станцію РЛС П-18 в Криму та пункт управління дронами на окупованій території Херсонщини.

Ще відомо, що Сили оборони знищили склад боєприпасів росіян у районі Макіївки на Донеччині.

Генштаб підтвердив удар по нафтовому терміналу в Криму та знищення ще трьох об'єктів РФ

Фото: Сили оборони нищать стратегічні об'єкти РФ (t.me/GeneralStaffZSU)

Сили оборони спецоперацій ЗСУ нищать ворожі об'єкти

Нагадаємо, в ніч на 13 жовтня українські дрони вдарили по низці об’єктів у тимчасово окупованому Криму, які працюють на війну проти України.

Мова йде про нафтовий термінал у Феодосії та підстанції ворога.

Також повідомлялось про перший удар по нафтовому терміналу в Феодосії, що Генштаб також підтвердив 6 жовтня. Тоді виникла пожежа, яку не могли погасити кілька днів.

