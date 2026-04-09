Генштаб подтвердил удар по нефтеперекачивающей станции "Крымская"

21:50 09.04.2026 Чт
Степень нанесенного ущерба еще уточняется
aimg Анастасия Никончук
Иллюстративное фото: взрыв (GettyImages)

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил об успешных ударах по объектам противника, направленных на снижение военно-экономического потенциала РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Генерального штаба ВСУ в сети Telegram.

Читайте также: Путин не остановится на Донбассе и попытается захватить Днепр и Харьков, - Зеленский

Масштабные удары по критической инфраструктуре противника

В ночь на 9 апреля подразделения Сил обороны Украины поразили нефтеперекачивающую станцию "Крымская" в Краснодарском крае рф.

В результате атаки зафиксирован пожар на территории объекта, степень нанесенного ущерба уточняется.

Поражение военных и логистических объектов

Кроме того, украинские воины нанесли огневое поражение по складам материально-технических средств в районе Никольского, складу беспилотных летательных аппаратов вблизи Орлинского и зенитному ракетному комплексу "Тор М1" в районе Кальчиновки на временно оккупированной территории Донецкой области.

Также были поражены склад материально-технических средств в Перевальске и склад боеприпасов в районе Трудового на временно оккупированной территории Луганской области.

Дальнейшие действия Сил обороны

Силы обороны Украины продолжат мероприятия для снижения наступательного потенциала российских оккупантов и противодействия вооруженной агрессии РФ против Украины.

Что известно о нефтеперекачивающей станции "Крымская"

Известно, что под удар попала Крымская линейная производственно-диспетчерская станция (ЛПДС) - объект нефтепроводной инфраструктуры, который входит в систему магистральных трубопроводов. Загорелась подстанция ПС 110 кВ "Крымская НПС", расположенная непосредственно на территории ЛПДС "Крымская", принадлежащей АО "Черномортранснефть".

По данным местных СМИ, станция находится в подчинении Краснодарского районного управления магистральных нефтепроводов, которое входит в структуру АО "Черномортранснефть".

ЛПДС "Крымская" обеспечивает транспортировку нефти и нефтепродуктов по магистральным трубопроводам "Тихорецк - Новороссийск 2,3", "Крымск - Грушевая" и "Крымск - Краснодар", а также продуктопроводу "Тихорецк - Новороссийск 1! С этой станции ресурсы поступают в порт Новороссийск или на Ильский и Афипский нефтеперерабатывающие заводы.

Напоминаем, что в Краснодарском крае РФ в ночь на 9 апреля беспилотники совершили атаку на линейную производственно-диспетчерскую станцию "Крымская", которая играет ключевую роль в нефтетранспортной инфраструктуре.

Отметим, что на территории "Морского нефтяного терминала" во временно оккупированной Феодосии после удара украинских беспилотников вспыхнул масштабный пожар по меньшей мере в двух резервуарах, который продолжается и в дальнейшем.

