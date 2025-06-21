Иран выдвинул ультиматум для возобновления переговоров с США

Иран не намерен возвращаться к дипломатическим переговорам с США по поводу ядерной программы до тех пор, пока Израиль продолжает наносить удары по его объектам.

Об этом заявил министр иностранных дел Аббас Аракчи, передает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times .

Таким образом он ответил Франции, Германии и Великобритании, которые объявили о готовности к дальнейшим переговорам по поводу ядерной программы Ирана при участии США.

"Иран готов вновь рассмотреть дипломатические меры, как только агрессия будет прекращена, а агрессор - привлечен к ответственности за совершенные преступления", - сказал Аракчи.

Глава иранского внешнеполитического ведомства отметил, что Тегерану нечего обсуждать с Вашингтоном, пока тот является "соучастником преступлений".

Он добавил, что Тегеран открыт для того, чтобы услышать мнение европейцев, и готов к новым встречам и обсуждениям в обозримом будущем.