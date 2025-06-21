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Иран выдвинул ультиматум для возобновления переговоров с США

Суббота 21 июня 2025 00:59
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Иран выдвинул ультиматум для возобновления переговоров с США Иллюстративное фото: Иран не будет вести переговоры, пока атакует Израиль (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Иран не намерен возвращаться к дипломатическим переговорам с США по поводу ядерной программы до тех пор, пока Израиль продолжает наносить удары по его объектам.

Об этом заявил министр иностранных дел Аббас Аракчи, передает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

Таким образом он ответил Франции, Германии и Великобритании, которые объявили о готовности к дальнейшим переговорам по поводу ядерной программы Ирана при участии США.

"Иран готов вновь рассмотреть дипломатические меры, как только агрессия будет прекращена, а агрессор - привлечен к ответственности за совершенные преступления", - сказал Аракчи.

Глава иранского внешнеполитического ведомства отметил, что Тегерану нечего обсуждать с Вашингтоном, пока тот является "соучастником преступлений".

Он добавил, что Тегеран открыт для того, чтобы услышать мнение европейцев, и готов к новым встречам и обсуждениям в обозримом будущем.

Переговоры с Ираном

США предложили создать региональный консорциум по обогащению урана за пределами Ирана. Этот вопрос обсудили спецпредставитель президента Соединенных Штатов Стив Уиткофф и иранский глава МИД Аббас Аракчи. Иран отклонил предложение американцев.

В то же время, президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал комплексное дипломатическое предложение, которое готовит его страна совместно с Великобританией и Германией. Речь идет об иранской ядерной и баллистической программах.

Позже министры иностранных дел Франции, Германии и Великобритании объявили о готовности к дальнейшим переговорам с Ираном, однако настояли на необходимости участия в дипломатии Соединенных Штатов.

Между тем, президент США Дональд Трамп заявил, что дает Ирану до двух недель на то, чтобы Тегеран вернулся к переговорам. В Белом доме сообщили, что американский лидер за это время примет решение, будет ли Вашингтон участвовать в операции Израиля против Ирана.

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