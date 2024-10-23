ua en ru
Ср, 23 октября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Генсек ООН Гутерриш прибыл в Россию на саммит БРИКС

Среда 23 октября 2024 01:09
UA EN RU
Генсек ООН Гутерриш прибыл в Россию на саммит БРИКС Фото: Генсек ООН Антониу Гутерриш (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш прибыл с неанонсированным визитом в российскую Казань в день начала трехдневного саммита стран BRICS. Одна из целей мероприятия – продемонстрировать относительный характер политической изоляции российского диктатора Владимира Путина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МИД Украины в X, Голос Америки и Радио Свобода.

По информации Радио Свобода, Путин встретится с Гутерришем в последний день саммита.

Советник Белого дома по вопросам коммуникаций в сфере нацбезопасности Джон Кирби в комментарии Голосу Америки отметил, что из-за изолированности России на мировой арене Путин "вынужден принимать радикальные шаги, чтобы поддержать свою валюту и поддерживать собственную военную экономику".

В общей сложности Россия ожидает прибытия на саммит 22 лидеров, включая главу Китая Си Цзиньпина.

На информацию о возможном участии в саммите генсека ООН ранее отреагировал МИД Украины.

"Генсек ООН отклонил приглашение Украины на первый Глобальный саммит мира в Швейцарии. Он, однако, принял приглашение в Казань от военного преступника Путина. Это неправильный выбор, который не способствует делу мира. Это только вредит репутации ООН", - говорится в сообщении МИД в соцсети X.

Напомним, в начале сентября стало известно, что Турция подала заявку на вступление в БРИКС.

20 октября стало известно, что бразильский президент Луис Инасиу Лула да Силва отменил свою поездку на саммит БРИКС в Россию.

Ранее Путин отказался ехать на саммит G20 в Бразилию, где его могут арестовать по ордеру Международного уголовного суда. При этом он заявил, что решение МКС "легко обойти".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ООН Антониу Гутерриш БРИКС
NEWS
Пересмотр решений, проверки и не только. Зеленский утвердил ряд указов по МСЭК
Пересмотр решений, проверки и не только. Зеленский утвердил ряд указов по МСЭК
DAILY
Россия наступает в Курской области и на Донбассе. Есть ли риск обвала фронта для ВСУ
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Россия наступает в Курской области и на Донбассе. Есть ли риск обвала фронта для ВСУ