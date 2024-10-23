Генсек ООН Гутерриш прибыл в Россию на саммит БРИКС

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш прибыл с неанонсированным визитом в российскую Казань в день начала трехдневного саммита стран BRICS. Одна из целей мероприятия – продемонстрировать относительный характер политической изоляции российского диктатора Владимира Путина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МИД Украины в X , Голос Америки и Радио Свобода .

По информации Радио Свобода, Путин встретится с Гутерришем в последний день саммита.

Советник Белого дома по вопросам коммуникаций в сфере нацбезопасности Джон Кирби в комментарии Голосу Америки отметил, что из-за изолированности России на мировой арене Путин "вынужден принимать радикальные шаги, чтобы поддержать свою валюту и поддерживать собственную военную экономику".

В общей сложности Россия ожидает прибытия на саммит 22 лидеров, включая главу Китая Си Цзиньпина.

На информацию о возможном участии в саммите генсека ООН ранее отреагировал МИД Украины.

"Генсек ООН отклонил приглашение Украины на первый Глобальный саммит мира в Швейцарии. Он, однако, принял приглашение в Казань от военного преступника Путина. Это неправильный выбор, который не способствует делу мира. Это только вредит репутации ООН", - говорится в сообщении МИД в соцсети X.