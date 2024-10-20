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Президент Бразилии не полетит к Путину на саммит БРИКС: в чем причина

Воскресенье 20 октября 2024 22:31
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Президент Бразилии не полетит к Путину на саммит БРИКС: в чем причина Фото: президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

На днях российский диктатор Владимир Путин отказался ехать в Бразилию на саммит G20. Сегодня стало известно, что бразильский президент отменил свою поездку на саммит БРИКС в Россию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN Brasil.

Издание ссылаясь на медицинский бюллетень пишет, что Луис Инасиу Лула да Силва получил травму голову, а именно - "резано-тупую рану в затылочной области". Команда, которая обслуживала президента, порекомендовала ему не совершать дальних авиаперелетов. Таким образом поездка в Казань была отменена. Сейчас Лула да Сильва остается под наблюдением медицинской бригады.

В то же время, ему разрешили выполнять другие повседневные задачи, поэтому президент Бразилии присоединиться к саммиту БРИКС в онлайн формате.

"Из-за травмы Лула не поедет на саммит БРИКС в Казани, Россия. Председатель Исполнительного комитета примет участие в заседании в режиме видеоконференции. Он должен был подняться на борт в это воскресенье, в 5 часов вечера", - говорится в сообщении.

Напомним, 18 октября Путин отказался ехать на саммит G20 в Бразилию, где его могут арестовать по ордеру Международного уголовного суда. При этом он заявил, что решение МУС "легко обойти".

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Российская Федерация Бразилия БРИКС
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